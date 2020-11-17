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Dünya Rusya'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması: Sibirya'da mutasyon geçirdi
Dünya

Rusya'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması: Sibirya'da mutasyon geçirdi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Koruma Kurumu, yeni tip koronavirüsün Sibirya'da mutasyon geçirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:23:00 -
Rusya'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması: Sibirya'da mutasyon geçirdi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Salı günü COVID-19 hakkında yeni bilimsel verileri sanal bir sempozyumda açıkladı.

Popova, Sibirya'da dolaşan yeni koronavirüste bazı değişiklikleri tespit ettiklerini söyledi.

Popova, "Sibirya Bölgesi'nde, belirli mutasyonlarla koronavirüsün yeni bir versiyonunu oluşturmakta olduğuna tanık oluyoruz" dedi.

Rus Haber Ajansı TASS'ın haberine göre, Rus yetkili söz konusu mutasyonların bulaşıcılık ve öldürücülük konusunda nasıl bir etkiye yol açtığına dair ayrıntı vermedi ancak Avrupa ülkeleri ve Japonya'da da COVID-19'un mutasyona uğradığını belirtti.

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