Rusya’dan tartışmalara neden olan karar! Bu durumdan en çok Türkiye etkilenecek

Rus hava yolları şirketi Aeroflot, bonus mil fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı. Örneğin, daha önce Aerofolot’ta Türkiye bileti için 11 bin ruble karşılığında 15 mil gerekirken, bugün ise aynı bilet için dört kat fazla mil gerekiyor.



Aeroflot’un kararını Business FM’e yorumlayan Sivil Havacılık Derneği Müdürü Viktor Gorbaçov, yasalara göre hava yolu şirketlerinin mil limitlerini kendilerinin belirleme hakkına olduğunu söyledi.



Yüksek Ekonomi Okulu Ulaşım Ekonomisi ve Ulaşım Politikası Enstitüsü baş uzmanı Fyodor Borisov, yaptırımlar sonrası uluslararası hava yolu seyahatlerinin azalmasının da bunda etkili olduğuna dikkat çekti.



Diğer yandan uzmanlar, 2010 yılından bu yana uygulanan sadakat programında aniden yapılan bu değişikliğin Aeroflot müşterileri tarafından olumsuz karşılanacağını öngörüyor.

Turkrus