Rusya'dan Taliban açıklaması: Bu yüzden kurduk

Taliban'ın BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında Afganistan'daki müzakerelerin tarafı olarak kabul edildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın bu karara istinaden Taliban temsilcileriyle temas kurduğunu söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Taliban'la diyalog kurmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Mart 2020'de BMGK'da kabul edilen kararda Afganistan'daki taraflar arasında müzakerelerin yapılmasına öncelik verilmesi gerektiğinin siyah-beyaz kadar net bir şekilde ifade edildiğini anımsatan Zaharova, "Evet, Taliban, Rusya'da gerçekten de yasaklı bir örgüt. Mesele şu ki, Rusya, uluslararası terörle mücadeleyi sadece desteklemediğini, aynı zamanda bu konudaki kararlığını teyit ettiğini, Taliban'ın eylemleri de dahil terör eylemlerinin kabul edilemez olduğunu birçok kez vurguladı. Bir nüans daha var. O da, Taliban hareketinin Afganistan'daki taraflar arasındaki diyaloğun, BMGK'nın tüm ülkeleri teşvik etmeye çağırdığı diyaloğun tarafı olması" dedi.

Zaharova, Rusya'nın zamanında BMGK'nın kararına destek verdiğini ve şimdi de pratikte uyguladığını belirterek bundan bir çelişki olmadığını vurguladı.