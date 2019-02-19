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Rusya'dan Suriye'de oluşturulacak tampon bölge için sert uyarı: Üç kez düşünün!

ABD'nin Suriye'de kurulması planlanan tampon bölgede, kontrolü Batı'nın elinde tutmak amacıyla Avrupa ülkelerini davet etmesine Rusya'dan çok sert tepki geldi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, 'ABD'nin o bölgeye göndermek istediği ülkeler bu işi üç kez düşünmeli' dedi.

19 Şubat 2019 Salı 23:39
Rusya'dan Suriye'de oluşturulacak tampon bölge için sert uyarı: Üç kez düşünün!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Tampon bölge adı verilen bölgede güvenliği kimin sağlayacağına bizzat karar vereceklerini açıklayan ABD'nin bir perspektife sahip olduğunu sanmıyorum. Bu, gayrimeşru bir açıklama. ABD'nin bu bölgeye göndermek istediği herkese böyle hukuka aykırı bir eylemde bulunmadan üç kez düşünmesini samimiyetle tavsiye ediyorum" dedi.

"Kürtler geleneksel olarak yaşadıkları bölgelere dönmeli"

Lavrov, ABD'nin Suriye'den çekilme planlarının konuşulduğu bu dönemde terör tehdidinin Suriye'nin kuzeydoğusuna dönmeyeceğinden emin olunması gerektiğini kaydetti. Bununla birlikte Lavrov, Kürtleri geleneksel olarak yaşadıkları bölgelere geri döndürülmesi gerektiğini, zira ABD'nin Kürtlere geleneksel Arap topraklarına ittiğini ve böylece Kürtlerle Araplar arasında çatışmayı provoke ettiğini vurguladı.

ABD, tampon bölgeye Avrupa ülkelerini çağırmıştı

Washington Post (WP) gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), henüz hiçbir ülke birlik göndermeyi önermese de, Suriye'nin kuzeydoğusunda tampon bölge kurma planları üzerinde çalışmaya başladı.

Plana göre Avrupalı ülkelerin 1500 asker göndereceğini belirten kaynaklar, bunun gerçekleşmesi halinde Trump'ın 200 ABD askerini bu bölgede bırakmak istediğini söylemişti. 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 23:39
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