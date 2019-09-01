Rusya'dan SU-57 açıklaması: Karar Ankara'nın

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus yapımı SU-35 avcı uçağı ile 5. nesil SU-57 savaş uçağının Türkiye'nin ilgisini gerçekten çekebileceğini ve nihai kararın Ankara tarafından alınacağını söyledi.

Rus devlet kanalı Rossiya-1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı MAKS-2019Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda SU-35 ve SU-57'lerin ön plana çıkmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin SU-35 ve SU-57'lere gerçekten ilgi göstereceğini umduğunu belirten Borisov, bu uçaklarla ilgili nihai kararı Ankara'nın alacağını vurguladı.

Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizinden sonra Rus yapımı SU-35 ve SU-57 uçaklarının alternatifler arasında olup olmadığı sorusuna "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya" şeklinde cevap vermişti.