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Rusya'dan SU-57 açıklaması: Karar Ankara'nın

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, SU-35 avcı uçağı ile 5. nesil SU-57 savaş uçağının Türkiye'nin ilgisini gerçekten çekebileceğini ve nihai kararın Ankara tarafından verileceğini söyledi.

01 Eylül 2019 Pazar 16:20
Rusya'dan SU-57 açıklaması: Karar Ankara'nın

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus yapımı SU-35 avcı uçağı ile 5. nesil SU-57 savaş uçağının Türkiye'nin ilgisini gerçekten çekebileceğini ve nihai kararın Ankara tarafından alınacağını söyledi.

Rus devlet kanalı Rossiya-1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı MAKS-2019Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda SU-35 ve SU-57'lerin ön plana çıkmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin SU-35 ve SU-57'lere gerçekten ilgi göstereceğini umduğunu belirten Borisov, bu uçaklarla ilgili nihai kararı Ankara'nın alacağını vurguladı.

Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizinden sonra Rus yapımı SU-35 ve SU-57 uçaklarının alternatifler arasında olup olmadığı sorusuna "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya" şeklinde cevap vermişti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:20
  1. Ankara
  2. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov
  3. Moskova. Kremlin. Putin
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. MAKS-2019
  6. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı

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