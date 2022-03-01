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Dünya Rusya'dan sonra onların konvoyu da Ukrayna topraklarında görüldü! İşte o anlar...
Dünya

Rusya'dan sonra onların konvoyu da Ukrayna topraklarında görüldü! İşte o anlar...

Ukrayna'ya yönelik saldırıda Rusya'ya destek veren Çeçen ordusunun konvoyu Ukrayna topraklarında görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 16:49:00 - 2022-03-01 17:00:37

Rusya destekli Çeçen ordusu, Ukrayna topraklarında görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, Ukrayna’ya karşı savaşmaya gelen Rusya destekli Çeçen ordusunun konvoyu amatör kamera ile görüntülendi.

"Şaka yapmaya gitmiyoruz"

Görüntüleri kaydederken konuşan bir asker, "Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım" ifadelerini kullandı.

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