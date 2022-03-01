Rusya'dan sonra onların konvoyu da Ukrayna topraklarında görüldü! İşte o anlar...
Ukrayna'ya yönelik saldırıda Rusya'ya destek veren Çeçen ordusunun konvoyu Ukrayna topraklarında görüldü.
Rusya destekli Çeçen ordusu, Ukrayna topraklarında görüntülendi.
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, Ukrayna’ya karşı savaşmaya gelen Rusya destekli Çeçen ordusunun konvoyu amatör kamera ile görüntülendi.
"Şaka yapmaya gitmiyoruz"
Görüntüleri kaydederken konuşan bir asker, "Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım" ifadelerini kullandı.