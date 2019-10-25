Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması! Rusya'dan yola çıkan 300 askeri polis, Suriye'ye ulaştı.

Rusya, tarihi Soçi mutabakatının ardından Türkiye-Suriye sınırında faaliyetlerini artırıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, sınırda devriye gezmek üzere 300 askeri polisin daha Suriye'nin kuzeyine gönderildiğini duyurdu. Söz konusu askeri polislerin Çeçenistan bölgesinden olduğu ifade edildi. Açıklamada, askeri polislerin YPG'li teröristlerin boşalttığı bölgelerde görev yapacağı ve 30 kilometrelik çekilme işlemine yardım edeceği söylendi.

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