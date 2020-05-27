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Dünya

Rusya'dan son dakika Libya kararı

Rusya'da Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin yapılan oylama milletvekilleri tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:16:00 -
Rusya'dan son dakika Libya kararı

Son dakika haberi... Rusya'da milletvekilleri Libya'ya asker gönderilmesini reddetti.

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