Rusya'dan son dakika Libya kararı
Rusya'da Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin yapılan oylama milletvekilleri tarafından reddedildi.
Son dakika haberi... Rusya'da milletvekilleri Libya'ya asker gönderilmesini reddetti.
Ayrıntılar geliyor...
Rusya'da Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin yapılan oylama milletvekilleri tarafından reddedildi.
Son dakika haberi... Rusya'da milletvekilleri Libya'ya asker gönderilmesini reddetti.
Ayrıntılar geliyor...
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