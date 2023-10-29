Rusya'dan son dakika Hamas açıklaması: Söz verdiler!

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Rusya, Hamas'ın 8 Rus rehineyi serbest bırakma taleplerine yanıt vereceğini söz verdiğini açıkladı.

İşte dakika dakika İsrail-Filistin savaşından gelişmeler:

EL AKSA: İSRAİL BEYAZ FOSFOR BOMBASIYLA SALDIRIYOR

02.05: Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonu, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi üzerinde uçuş yaptığı ve beyaz fosforla yoğun bombardımanın sürdüğü aktarıldı.

01.50: İsrail ordusu, Hamas'ın, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklayarak "psikolojik terör uyguladığını" belirtti.

NETANYAHU NET YANIT VERMEDİ

01.45: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarının esirlerin güvenliği için risk oluşturmadığını savunan Netanyahu, en birinci önceliklerinin Hamas'ı yok etmek ikincisinin de İsrailli esirleri geri almak olduğunu belirtti.

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NEPALLİ BİR SUBAY YARALANDI

01.25: İsrail'in Lübnan'a doğru fırlattığı füzelerin ikisinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) merkezine düşmesi sonucu Nepalli bir subayın yaralandığı belirtildi.

01.00: Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu. ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun çatışmaların ardından 2 milyondan fazla sivilin yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığı belirtildi.

DSÖ: GAZZE'DE YARALILAR ANESTEZİSİZ AMELİYAT EDİLİYOR

00.50: Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü: Gazze'de yüzlerce yaralı anestezisiz ameliyat ediliyor.

23.20: Kassam Tugayı, İsrail'e ait bir zırhlı aracı kornet füzesi ile hedef aldı.

22: 49: İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı.

21.32: Mısır, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinde gecikme yaşanmasının İsrail'in denetimlerde çıkardığı sıkıntılardan kaynaklandığını belirtti.

21.04: İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girdiğini belirterek, "Bu kısa bir savaş olmayacak. Bireysel olarak ve lider olarak muazzam bir güce ihtiyacımız olacak. Bu evimiz için bir savaş. Başka seçenek yok; ya biz, ya onlar." dedi.

21.02: İsrail Savunma Bakanı: Askerlerimiz şu anda Gazze sınırları dışında ve içinde karada, denizde ve havada savaşıyor

RUSYA'DAN HAMAS AÇIKLAMASI: SÖZ VERDİLER!

20.47: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas temsilcilerinin, Rus vatandaşlığına sahip 8 tutuklunun serbest bırakılması yönündeki taleplerine yanıt vereceğine söz verdiğini açıkladı.

20.26: İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için tüm seçenekleri kullanacağız.

EBU UBEYDE'DEN İSRAİL'E SAVAŞ ÇAĞRISI

19.25: Hamas'a bağlı İzzedin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yeni bir açıklama yaptı. İsrail'i kara savaşına beklediklerini söyleyen Ubeyde, "Düşmana yeni ölüm türlerini tatmaları için hala beklediğimizi söylüyorum. Siyonizmin yenilgi dönemi başlamıştır. Gücün ve kurtuluşun anlamını onlara öğretmek için düşmanı tehditkar kara savaşına bekliyoruz ve onlara yenilgi yaşatacağız." dedi.

19.23: Gazze saldırılarına karşılık olarak Hamas'ın fırlattığı füzeler, İsrail'in Holon şehrine düştü.

HAMAS'TAN, İSRAİL'E ESİR ÖNERİSİ

19.14: Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

İSRAİL, HİZBULLAH'I VURDUĞUNU AÇIKLADI

19.11: İsrail, Lübnan'da bulunan Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu.

18.48: İsrail, Türkiye'deki diplomatik temsilcilere İsrail'e geri çağırdığını açıkladı.

GUTERRES'TEN BİR ÇAĞRI DAHA GELDİ

18.35: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gurerres, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili "insani ateşkes sağlanması" yönünde yeniden çağrıda bulundu.

Guterres, "Gözümüzün önünde bir insani felaketin yaşandığı Gazze'de, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insanların dramatik ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yardım sağlanmasıyla birlikte derhal insani ateşkes sağlanması yönündeki çağrımı yineliyorum" ifadesini kullandı.

"Orta Doğu'da en azından insani bir duraklamanın gerekliliği konusunda büyüyen bir fikir birliği beni cesaretlendirdi" değerlendirmesinde bulunan Guterres, bununla birlikte İsrail'in "insani hedefleri baltalayan bombardımanlarının benzeri görülmemiş şekilde artması" karşısında şaşkın olduğunu belirtti.

KASSAM TUGAYLARI, İSRAİL'E FÜZE BOMBARDIMANINA BAŞLADI

18.02: Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, konuya ilişkin birer yazılı açıklama yayımlandı.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada "Siyonistlerin sivillere karşı katliamlarına tepki olarak Askalan'ı (Aşkelon) füze bombardımanıyla bombaladık." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada ise, "Gece saat 01.30'da havan toplarıyla Gazze sınırı çevresinde askeri araçların toplandığı noktayı ve Gazze sınırındaki Nahal Oz bölgesini hedef aldık. Biru's Sebi'yi de ağır füze bombardımanıyla bombaladık." ifadelerine yer verildi.