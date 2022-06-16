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Dünya Rusya'dan sızan metan gazı uydulara yakalandı
Dünya

Rusya'dan sızan metan gazı uydulara yakalandı

Rusya'daki bir kömür madeninden sızan metan gazı, uydu fotoğraflarında ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 09:44:00 -
Rusya'dan sızan metan gazı uydulara yakalandı

Uydular vasıtasıyla dünyadaki metan sızıntılarını tespit eden Kanadalı özel bir şirket, önemli bir tespite daha imza attı.

Rusya'nın güneyindeki Kemorovo bölgesindeki bir kömür madenindeki metan gazı sızıntısı, uydular aracılığıyla tespit edildi.

Saatte 90 ton gaz sızıyor

Elde edilen verilere göre, madenden saatte tam 90 ton metan gazı sızdığı ortaya çıktı. Şirketin kurucusu Stephane Germain, elde edilen uydu fotoğrafının 14 Ocak'ta çekildiğini ve sızıntının son 5 aydır sürdüğünü söyledi.

Şirket, sızıntının madende yaşanabilecek bir patlamayı önleme amaçlı bilerek yapılmış olabileceğini de belirtiyor.

Aynı madende 2010'da meydana gelen metan gazı patlaması ve sonrasındaki yangında 91 kişi hayatını kaybetmişti.

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