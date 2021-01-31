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Dünya Rusya'dan sert tepki: Küresel internet şirketleri içişlerimize müdahale ediyor
Dünya

Rusya'dan sert tepki: Küresel internet şirketleri içişlerimize müdahale ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile küresel internet şirketlerinin Rusya'nın içişlerine müdahale ettiğini ve bu şirketlerin faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:33:00 -
Rusya'dan sert tepki: Küresel internet şirketleri içişlerimize müdahale ediyor

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen protestolara sosyal medya üzerinden destek verdiğini ve bunun içişlerine yönelik kaba müdahale olduğunu vurguladı.

Sosyal ağların çalışmasını sağlayan ABD'li internet devlerinin protestolar sırasında büyük bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Zaharova, "ABD'li şirketlerin eylemleri, olası tepki açısından inceleniyor. Bu tepki sadece açıklama şeklinde olmayacak, somut eylemler gerekiyor" diye konuştu.

Zaharova, küresel internet şirketlerinin belirli kurallar dahilinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Ocak Cumartesi günü izinsiz gösterilerin düzenleneceği yerlerin listesini yayınlayarak ABD vatandaşlarını bu tür etkinliklerden uzak durmaya çağırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin internet sitesinde izinsiz gösterilerin yapılacağı yer ve zamana ilişkin bilgi yayınlamasına yanıt olarak bu tür 'aydınlatmaların' Rusya'nın içişlerine kaba müdahale olarak değerlendirileceğini vurgulamıştı.

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