Rusya'dan sert ikaz: Kan gölüne döner

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi devam ediyor. ABD ve NATO'nun da açıklamalarla dahil olduğu sınır gerilimi hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin Moskova'nın bir askeri müdahale amacının olmadığını söylese de sert bir uyarıda bulundu.

BBC'ye konuşan Kelin, Kiev'in Donbas'a asker göndermesi hakkında "Bölge kan gölüne döner" dedi. Kelin, 'İki ülke savaşın eşiğinde mi' sorusuna ise 'Hiç sanmıyorum' cevabını verdi.

Kelin, Moskova'nın Minsk Anlaşmasın tamamen bağlı olduğunun da altını çizdi.

Son haftalarda artan gerilimin ardından iki ülke de bölgeye askeri yığınak yapmaya başlamıştı.

Ukrayna, Rusya'nın Donbas ve Kırım'a 80 bin asker konuşlandırdığını bildirmişti. Rus medyası ise Savunma Bakanlığı'nın sınırdaki birliklere 'savaşa hazır olun' emri verdiğini açıklamıştı.