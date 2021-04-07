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Dünya Rusya’dan sert açıklama: Okyanus ötesinden gelecek yardıma güveniyorlar
Dünya

Rusya’dan sert açıklama: Okyanus ötesinden gelecek yardıma güveniyorlar

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, son günlerde Ukrayna ile yaşanan gerilimin ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetime gelmesiyle başladığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Okyanus ötesinden gelecek yardıma güvendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 01:53:00 -
Rusya’dan sert açıklama: Okyanus ötesinden gelecek yardıma güveniyorlar

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bondarev, "Ukrayna'da gerilim, ABD'de iktidarın ve politik yaklaşımın değişmesi nedeniyle tırmandı. ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin kendini kanıtlaması gerekiyor ve bu amaçla Donbass'ta gerilim tırmandırılıyor. Elbette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, okyanus ötesinden gelecek yardıma güveniyor" ifadelerini kullandı.

'Mali yardım Kiev için son derece acil, zira ülkedeki ekonomik kriz giderek derinleşiyor'

Kiev'in Donbass'ta temas hattındaki Ukrayna askeri varlığını artırarak ABD'den daha fazla askeri, teknik ve mali yardım alabileceklerine inandığına dikkat çeken Bondarev, "Mali yardım Kiev için son derece acil, zira ülkedeki ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Bu ülke yıllardır borç ve yoksulluk içinde, ancak bütçe açığı ve ulusal ekonominin tüm sektörlerindeki çöküş, modern Ukrayna tarihinde hiçbir zaman bu seviyelere yükselmedi" dedi.
Rus senatör, Avrupa'nın özellikle de Normandiya Dörtlüsü'ndeki Almanya ile Fransa'nın sorununun 'büyük biraderin' müdahalesiyle çözüme kavuşturulmasını umarak uyuşuk bir tutum sergilediğini dikkat çekti.

Ukrayna'nın NATO üyeliğini olasılığına ilişkin görüşlerini de paylaşan Bondarev, bunun gerçekleşeceğini sanmadığını zira Ukraynalılara NATO üyesi statüsü vermeden onlarla mesafeyi korumanın ABD'nin işine geldiğini kaydetti.

 

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