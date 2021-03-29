Rusya’dan ‘savaşa hazırlık’ diyerek açıkladılar! 12 bin asker katıldı

Rusya Doğu Askeri Bölgesi, ülkenin doğusunda güvenliğin sağlanmasına yönelik talimlerin yürütüldüğü tatbikatın 12 binden fazla askerin katılımıyla başladığını açıkladı.

Açıklamaya göre Zabaykalya ve Priamurye bölgelerinde görev yapan birliklerin komutanları, Rusya'nın doğusunda askeri güvenliğin sağlanmasında birlikleri kullanmaya ilişkin bilgi ve becerilerini askerlere aktarıyor.

Doğu Askeri Bölgesi, gece koşulları da dahil birliklerin savunma ve taarruz eylemlerinin geliştirilmesini öngören bir dizi çalışma yapılacağını ifade etti.

"Bu tatbikat, kış talim döneminde askeri birliklerin aldıkları operasyona, seferberliğe ve savaşa hazırlık eğitiminin son aşamasını teşkil ediyor" diye devam eden Doğu Askeri Bölgesi, tatbikatın bu haftanın sonuna kadar süreceğini belirtti.