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Gündem Rusya’dan savaş gemisi hamlesi! Böyle görüntülendi
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Rusya’dan savaş gemisi hamlesi! Böyle görüntülendi

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Askeri Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 11:14:00 -
Rusya’dan savaş gemisi hamlesi! Böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. 

Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkati çekti. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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