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Ekonomi Rusya'dan şaşırtan Türkiye kararı! Yarım milyar doları geçen dev satın alma
Ekonomi

Rusya'dan şaşırtan Türkiye kararı! Yarım milyar doları geçen dev satın alma

Yeniakit Publisher
2024-02-19 08:26:00 - 2024-02-19 09:01:45
Rusya'dan şaşırtan Türkiye kararı! Yarım milyar doları geçen dev satın alma

Rusların Ukrayna ile başlayan savaşın ardından Türkiye'den en çok hangi sanayi ürününü aldığı ortaya çıktı. Toplam satın almada rakamın 1 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor.

Rusya’nın Türkiye’den ithalat hacmi 2023 yılında 9,5 milyar doları buldu. Bu rakam, Türkiye’nin GSYH’sinin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor.

Rus medyası, Rusya’nın Türkiye’den en fazla satın aldığı ürünleri mercek altına aldı.

Yağ ve yakıt filtreleri 154 milyon dolarla ilk sırada. Türkiye’den bu ürünün Rusya’ya ihracat hacmi bir yılda 67 milyon dolar arttı.

Asansör ve konveyörler 108 milyon dolarla (artış 38 milyon dolar) ikinci.

Rusya’nın Türkiye’den inşaat ekipmanları ithalatı bir yılda 80 milyon dolardan 106 milyon dolara yükseldi.

Türkiye’nin Rusya'ya en fazla sattığı diğer sanayi ürünleri şöyle sıralanıyor:

Hava pompaları ve kompresörler: 100 milyon dolar (Artış 29 milyon dolar)

Boru hattı bağlantı parçaları: 93 milyon dolar (Artış 42 milyon dolar)

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