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Dünya Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:03:00 - 2020-10-14 13:08:58
Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki pozisyonundan Rusya'nın memnun olmadığını söyleyen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin Karabağ'daki adımları Suriye'deki gibi şeffaf olmalı. Karabağ sorununda askeri çözüm kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

"Karabağ'da Rus gözlemciler olmalı"

Azerbaycan- Ermenistan ateşkesine rağmen devam eden çatışmalara ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bence Karabağ'daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" dedi.

"Rusya, 'Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır' demedi"

Lavrov, Türkiye'nin Karabağ'daki tutumuyla ilgili olaraksa "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz" sözlerine yer verdi.

Ateşkes, Moskova'da imzalanmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmeleri çağrısını kabul eden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakeresi için Moskova'da bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturmuştu. Ateşkes görüşmelerine Azerbaycan istediği halde Türkiye davet edilmemişti.

Aliyev: Türkiye masada mutlaka olmalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de tesirleri de olsun. Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden görüşmelere dahil olmasın? Batı'da Türkiye'nin sözü çok büyüktür. Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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