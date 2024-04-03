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Dünya Rusya'dan saldırıyla ilgili açıklama! ABD'yi işaret etti
Dünya

Rusya'dan saldırıyla ilgili açıklama! ABD'yi işaret etti

Yeniakit Publisher
2024-04-03 15:26:00 -
Rusya'dan saldırıyla ilgili açıklama! ABD'yi işaret etti

Rusya, Moskova’daki "Crocus City Hall Konser Salonu"na yapılan terör saldırısının izlerinin ABD tarafından kontrol edilen Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üyesi Ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 19. Toplantısı'nda konuştu.

Moskova’daki konser salonuna yapılan terör saldırısının, Ukrayna yönetimi değil Rusya'da yasaklı olan DAEŞ’in Afgan kolu tarafından gerçekleştirildiği versiyonunun empoze edilmeye çalışıldığını belirten Patruşev, saldırının izlerinin ise tamamen ABD tarafından kontrol edildiğinin herkesin gayet iyi bildiği Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını savundu.

Patruşev, DAEŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin de Washington tarafından oluşturulduğu değerlendirmesinde bulundu.

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