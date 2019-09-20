Rusya'dan S-400, F-35, Türkiye ve ABD mesajı!

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pentagon'un Türkiye'ye sevk edilen S-400 füze savunma sistemleri hakkındaki endişelerinin haklı olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Pentagon'un Türkiye merkezli S-400 füze savunma sistemleri konusundaki korkması ve F-35 savaş uçağı sırlarının ortaya çıkartılmasından endişelenmesi temelsiz değil" sözlerine yer verdi.

ABD’nin Kaliningrad Bölgesi’nde Rusya’nın hava savunma sistemlerine girebileceği iddiasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan bakanlık, sistemlerin "görünmez olduğunu" belirtti. Açıklamada, Rusya’nın Baltık sınırlarına yaklaşan NATO pilotlarının, bölgenin ne kadar iyi korunduğunun "oldukça farkında" olduğu da vurgulandı.

KAYNAK: HABER7