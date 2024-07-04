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Gündem Rusya'dan ret: Türkiye'nin Ukrayna'da arabuluculuk önerisi için yanıt geldi! Ruslar kararı verdi
Gündem

Rusya'dan ret: Türkiye'nin Ukrayna'da arabuluculuk önerisi için yanıt geldi! Ruslar kararı verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-04 14:12:00 - 2024-07-04 14:25:47
Rusya'dan ret: Türkiye'nin Ukrayna'da arabuluculuk önerisi için yanıt geldi! Ruslar kararı verdi

Rusya lideri Vladimir Putin'le dün bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusunda yaptığı arabuluculuk teklifine Kremlin'den yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna konusunun Astana'da Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki toplantıda tartışıldığını, ancak Türk liderin müzakerelerde arabulucu olamayacağını söyledi. Rus devlet TV'si Kanal 1'e (ORT) verdiği demeçte Peskov, Erdoğan'ın Ukrayna müzakerelerinde arabulucu olmasının mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt verirken "Hayır, mümkün değil" dedi. Peskov bu konuda başka bir değerlendirmede bulunmadı.

Beklenmedik gelişme!

Putin ile görüşen Erdoğan, Ukrayna'da her iki tarafı da memnun edecek bir barışın mümkün olduğunu söylemiş, Türkiye'nin bu yöndeki her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etmişti. Astana'daki Putin-Erdoğan zirvesini izleyen Kommersant gazetesi devlet başkanlığı muhabiri Andrey Kolesnikov, Putin'in gündemdeki Ankara ziyaretiyle ilgili önemli bir iddiada bulundu.

RUS GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Zirvede Putin pek çok görüşme yapmasına rağmen herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle ilgilendiğini vurgulayan Kolesnikov, perde arkasındaki gelişmeleri şöyle yorumladı:

"Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yardımıyla (Rusya Federasyonu'nda yasaklanmış ve terör örgütü olarak tanınan) Azov taburunun komutanlarının Ukrayna'ya dönmesinden bu yana onunla görüşmedi. Rusya, Ukrayna ve Türkiye, bu kişilerin Türkiye topraklarında kalması konusunda anlaşmışlardı. Bu bir nevi ev hapsiydi. Herkes Vladimir Putin'in neden henüz planlandığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gitmediğini merak etmeye başlayınca bu olay unutuldu. Bu arada şunu söyleme riskini göze alıyorum: Gerçek neden tam olarak o zaman bu insanlar arasındaki tüm anlaşmaları ihlal eden olaydı." (Azov tugayı mensuplarının Türkiye tarafından Ukrayna'ya iadesi kastediliyor)
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