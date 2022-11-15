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Dünya Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama: Provokasyon
Dünya

Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama: Provokasyon

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur.” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 23:33:00 -
Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama: Provokasyon

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur.” açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya topraklarına düşen füzeyle ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu füzenin Rusya'ya ait olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır.” denildi.

Açıklamada, Polonya medyasının Przewodow köyündeki olay yerinden yayınladıkları enkazın da Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye füze düştü! Ölüler var
Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye füze düştü! Ölüler var

Dünya

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye füze düştü! Ölüler var

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Yorumlar

[email protected]

Polonya için natodan peş peşe açıklamaymış ulan biz de nato ülkesiyiz münafıklar ordusu 50 yıldır terorun ıcındeyız kılınızı kıpırdatmadınız...!

Ali

Senin işgal edip, yıllarca ezdiğin türki cumhuriyetlere yaptıklarındamı provokasyondu,coğrafyasında kime huzur vermişsinki.
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