Rusya'dan Paşinyan'a sert uyarı

Rusya'dan yapılan açıklamada; "Ermenistan, ülkedeki iç kargaşaya rağmen Azerbaycan ile Dağlık Karabağ konusunda yapılan anlaşmaya uymalı" denildi.

Ermenistan Ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etti. Ordunun istifa çağrısının ardından açıklama yapan Paşinyan, bu hamleyi "darbe girişimi" olarak nitelendirdi ve halkı sokağa çağırarak darbeye karşı gelmelerini istedi.

Ordu, Paşinyan'ın istifasını ikinci defa isterken ülkede gergin ortam ve karşılıklı açıklamalar devam ediyor.

ABD'nin Suriye saldırısı

ABD'nin Suriye-Irak sınırında gerçekleştirdiği hava saldırıyla ilgili de konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, durumu yakından takip ettiklerini ve Suriyeli meslektaşlarıyla temas halinde olduklarını söyledi.