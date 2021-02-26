  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Paşinyan'a sert uyarı
Dünya

Rusya'dan Paşinyan'a sert uyarı

Darbe girişiminin yaşandığı Ermenistan'da iç karışıklık devam ederken Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 14:44:00 -
Rusya'dan Paşinyan'a sert uyarı

Rusya'dan yapılan açıklamada; "Ermenistan, ülkedeki iç kargaşaya rağmen Azerbaycan ile Dağlık Karabağ konusunda yapılan anlaşmaya uymalı" denildi.

Ermenistan Ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etti. Ordunun istifa çağrısının ardından açıklama yapan Paşinyan, bu hamleyi "darbe girişimi" olarak nitelendirdi ve halkı sokağa çağırarak darbeye karşı gelmelerini istedi.

Ordu, Paşinyan'ın istifasını ikinci defa isterken ülkede gergin ortam ve karşılıklı açıklamalar devam ediyor.

ABD'nin Suriye saldırısı

ABD'nin Suriye-Irak sınırında gerçekleştirdiği hava saldırıyla ilgili de konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, durumu yakından takip ettiklerini ve Suriyeli meslektaşlarıyla temas halinde olduklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında stüdyo karıştı: Size yazıklar olsun Doğu bey
Gündem

Canlı yayında stüdyo karıştı: Size yazıklar olsun Doğu bey

Canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "CHP bu ülkeyi yıkan partidir." deyince, CHP'li Gamze Pamuk Ateşli, "Size yazıklar ..
Libya'nın yeni başbakanından Türkiye açıklaması
Gündem

Libya'nın yeni başbakanından Türkiye açıklaması

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda başbakanlığa seçile..
Hafta sonu dikkat: Çöl tozları virüsü havada tutacak! Uzmanlardan açıklama geldi
Korona Virüs

Hafta sonu dikkat: Çöl tozları virüsü havada tutacak! Uzmanlardan açıklama geldi

Hafta sonu Türkiye'de etkili olması beklenen çöl tozlarının koronavirüsü havada uzun süre tutacağı belirtildi. Uzmanlardan konuya ilişkin uy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay