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Dünya Rusya'dan o ülkeyi savaşa sokma planı
Dünya

Rusya'dan o ülkeyi savaşa sokma planı

Rusya'nın, Kırım Köprüsü'nün acısını çıkarmak için Kiev'e yönelik saldırılara başlarken, Ukrayna'ya kuzeyden baskı için Belarus'u savaşa sokma planları yaptığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 11:34:00 -
Rusya'dan o ülkeyi savaşa sokma planı

Ukrayna savaşında belirlediği hedeflere bir türlü ulaşamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört koldan büyük savaş planını yeniden devreye soktu. Belarus başkenti Minsk'ten gelen haberler savaşta kuzeyden yeni cephenin açılmak üzere olduğuna işaret etti. Belarus'ta görevli Ukrayna Büyükelçisi İgor Kizima önceki akşam Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisine, "Ukrayna, Belarus’a saldırmaya hazırlanıyor. Bu girişimlere en sert yanıt verilecek" notası verildi.

Kiev'den çağrı

Büyükelçi Kizima'nın elindeki Belarus notasını ülkesine iletmesinden kısa süre sonra Kiev'den karşı açıklama geldi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Putin tarafından kuzeyden Ukrayna'ya saldırma konusunda ikna edildiği belirtilerek, "Ukrayna, komşumuz Belarus'a saldıracağını kesinlikle reddediyor. Minsk'teki büyükelçimize verilen nota Rusya lideri Putin'in bu ülkeyi bize karşı savaşa sokma planının parçası olarak değerlendiriyoruz. Belarus yönetimini Moskova'dan verilen emirlere itaat etmemeye davet ediyoruz" dendi.

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