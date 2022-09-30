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Ekonomi Rusya'dan o ülkeye doğal gaz sevkiyatı yeniden başladı
Ekonomi

Rusya'dan o ülkeye doğal gaz sevkiyatı yeniden başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, bakım nedeniyle durdurulan Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 10:51:00 -
Rusya'dan o ülkeye doğal gaz sevkiyatı yeniden başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, bakım nedeniyle durdurulan Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya'nın Gücü boru hattındaki planlanmış bakımın tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, hat üzerinden doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığı ifade edildi.

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