Rusya'dan müthiş Türkiye açıklaması! Akkuya'dan sonrası ikinci nükleer santral

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, "Yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirildi” ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi.

Aleksey Lihaçev

Sinop'taki saha buna uygun

Her iki tarafın da projenin teknik detaylarını, yönetim sistemi ve ekonomik parametrelerini görüştğü belirtilirken Lihaçev, Sinop’taki sahanın Akkuyu Nükleer Santrali’nin “ikizinin” inşasına izin verdiğini söyledi.

Rosatom için projenin yönetimi ve finansmanı konuları henüz çözülmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO