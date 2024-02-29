Rusya'dan müthiş Türkiye açıklaması! Akkuya'dan sonrası ikinci nükleer santral
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, müthiş gelişmeyi duyurdu. Lihaçev, Türkiye’ye ikinci nükleer santral inşası için Enerji Bakanlığı ile görüşmeler yürüttüklerini duyurdu.
Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, "Yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirildi” ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi.
Aleksey Lihaçev
Sinop'taki saha buna uygun
Her iki tarafın da projenin teknik detaylarını, yönetim sistemi ve ekonomik parametrelerini görüştğü belirtilirken Lihaçev, Sinop’taki sahanın Akkuyu Nükleer Santrali’nin “ikizinin” inşasına izin verdiğini söyledi.
Rosatom için projenin yönetimi ve finansmanı konuları henüz çözülmedi.
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