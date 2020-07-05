Rusya'dan Libya'da skandal hamle! 'Türkiye'nin saldırı ihtimaline karşı...'

Libya ordusu yetkilisi, AA muhabirine Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece saatlerinde kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söyledi.

Vatiyye Üssü'ne yapılan saldırı sonrası Rusya'nın bölgede harekete geçtiği öğrenildi.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Libya'da dün gece Al-Watiyah üssüne hava saldırısı yapılması sonrasında bugün de Hafter güçlerine Mısır, BAE ve Suriye'den yeni uçak takviyesi yapıldı. Uçak takviyelerinin olası Türkiye'nin tepki olarak hava alanlarını bombalama ihtimaline karşı yapıldığı bildirildi" denildi.

"Rus uçakları yaptı"

Araştırmacı yazar Murat Akan ise saldırının Ruslar tarafından yapıldığını öne sürerek, "Eveleyip gevelemeye gerek yoktur. Libya ordusunun kontrolünde bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıları Rus uçakları yaptı. Ruslar, aleni ve pervasızca meydan okuyor Türkiye bir an önce Libya’da hava üssü kurup savaş uçaklarını kullanılabilir hale getirmelidir" dedi.