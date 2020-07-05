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Dünya

Rusya'dan Libya'da skandal hamle! 'Türkiye'nin saldırı ihtimaline karşı...'

Libya'da Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün vurulduğu öne sürülmüştü. Libya UMH yetkililerinden biri saldırıyı doğruladı. Saldırının ardından Rusya'nın hain bir plana imza attığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 18:22:00 - 2020-07-05 18:28:12
Rusya'dan Libya'da skandal hamle! 'Türkiye'nin saldırı ihtimaline karşı...'

Libya ordusu yetkilisi, AA muhabirine Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece saatlerinde kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söyledi.

Vatiyye Üssü'ne yapılan saldırı sonrası Rusya'nın bölgede harekete geçtiği öğrenildi.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Libya'da dün gece Al-Watiyah üssüne hava saldırısı yapılması sonrasında bugün de Hafter güçlerine Mısır, BAE ve Suriye'den yeni uçak takviyesi yapıldı. Uçak takviyelerinin olası Türkiye'nin tepki olarak hava alanlarını bombalama ihtimaline karşı yapıldığı bildirildi"  denildi.

"Rus uçakları yaptı"

Araştırmacı yazar Murat Akan ise saldırının Ruslar tarafından yapıldığını öne sürerek, "Eveleyip gevelemeye gerek yoktur. Libya ordusunun kontrolünde bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıları Rus uçakları yaptı. Ruslar, aleni ve pervasızca meydan okuyor Türkiye bir an önce Libya’da hava üssü kurup savaş uçaklarını kullanılabilir hale getirmelidir" dedi.

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Yorumlar

Ulvi

Peki bu Hisar o ve Hisar a lar falan ne oldu?Süs diyemi üretildi.Yoksa Propagandadan başka bir şey değilmi?
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Zahmet

Rusya türkiyenin dostu idi rusyadan ab karşı rusyadan S 400 ile uçak alıyorlardı. Dostluklari ne oldu? Zalim terörist israil filistine her aşamada her çeşit zülmü yapıyor türkiye libyaya katara sudana asker gönderiyorlar. Isrsille ticaret yapıyor. Sizlerde körü körüne skandal skandal yazıyorsunuz.
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