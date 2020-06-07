Rusya'dan Libya ile ilgili son hamle! Skandal rapor ortaya çıktı

Rusların, Libya'nın doğusunda konuşlu Halife Hafter'e destek için yüzlerce Suriyeli paralı savaşçıyı istihdam ettiği ve 'işe alımların' mayıs ayında hız kazandığı iddia edildi.

Suriyeli muhalif kaynaklara dayandırılan Reuters'ın haberinde, istihdamın Rus ordusunun gözetiminde Wagner Rus özel güvenlik şirketi tarafından yürütüldüğü ve Suriyeli savaşçılardan oluşan ilk kafilenin de Libya'ya 2019'da gönderildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner grubu ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

1200 savaşçı konuşlandırıldı

Mayıs ayında Reuters tarafından görülen gizli bir BM raporuna göre Wagner grubu, Libya'ya bin 200 savaşçı konuşlandırdı.

Ancak Moskova, bu ülkede varlık gösterdiği veya güç bulundurduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayında Wagner Grubu'nun Libya'da savaşıp savaşmadığı yönündeki bir soruya, "Eğer Libya'da savaşan Rus varsa, Rus devletini temsil etmiyor ve maaşları da Rusya tarafından ödenmiyor." cevabını vermişti.

Reuters'ın 2 muhalif kaynağa dayandırdığı haberde, Hafter'i destek çabaları kapsamında aralarında eski Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının da bulunduğu, Humus bölgesinden 300 savaşçı ve üçüncü bir kaynağa göre de, güneybatı bölgelerinden 320 savaşçı Ruslar tarafından 'işe alındı'.

Bölgesel kaynaklara göre, Libya'da savaşın kızışması ve Suriye’deki savaşın sakinleşmesiyle işe alım da hız kazandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın, mayıs ayında Libya'da savaşmak üzere 900'den fazla Suriyeliyi 'işe aldığını' bildirdi.

Yine kaynakların verdiği bilgiler ışığında, savaşçılara ayda bin ila iki bin dolar arasında değişen maaşlar ödeniyor ve savaşçılar Libya'ya gönderilmeden önce Humus'ta bir üste askeri eğitim alıyor.

Öte yandan ABD'li yetkililer, 7 Mayıs'ta yaptıkları bir açıklamada, Rusya'nın Suriyeli milisleri ve ekipmanları Libya'ya transfer etmek için Beşşar Esad yönetimi ile birlikte çalıştığına inandıklarını kaydetmişlerdi.