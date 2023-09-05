Rusya'dan Kuzey Kore'ye, ABD'yi dumura uğratacak teklif!

Rusya'nın Kuzey Kore'ye Çin ile birlikte üçlü deniz tatbikatı yapmak için teklif götürdüğü öne sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore'nin yaptığı ortak tatbikatlara Kuzey Kore'nin de benzer şekilde cevap vermesi bölgede tansiyonun artmasına neden olurken, denkleme Rusya'nın dahil olmak istediği iddia edildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın ülke istihbaratına dayandırdığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun temmuz ayında Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarette ortak tatbikat gündeme geldi.

Rus Bakan Şoygu, Kore savaşının bitişinin 70. yılı kutlamaları çerçevesinde ziyaret ettiği Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong Un ile bir araya geldi.

Kuzey Kore medyası ziyaret sırasında ikilinin, ülkenin balistik füzelerinin de yer aldığı bir savunma fuarını gezdiğini yazdı.

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Güney Kore haber ajansı Yonhap, bu ziyaret kapsamında Rus Bakan Şoygu'nun, Devlet Başkanı Kim'e üçlü tatbikat yapılmasını teklif ettiğini yazdı. Ancak Rus bakanın Çin'in de dahil olacağı deniz tatbikatı teklifini detaylandırmadığı belirtildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin Şoygu'nun ziyareti ile ilgili Ulusal Meclis'e gönderdiği raporunda, ikilinin askeri genişleme için özel bir toplantı yaptığı da kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve yakın müttefiki Güney Kore, Kuzey Kore'nin 'kendisine karşı savaş hazırlığı' olarak nitelediği düzenli askeri tatbikatlar yapıyor.

Kaynak: Euronews