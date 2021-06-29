Rusya'dan kritik Türkiye adımı! Tarih verildi
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye geleceği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
Türkiye'den açıklama
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.
Antalya’da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır.