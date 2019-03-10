Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"

Ankara ile Washington arasında kızışan S-400 polemiğine bu füzeleri üreten Rus şirket de katıldı.

Füze sistemlerini Türkiye için üretmekte olan Rusya askeri sanayi kuruluşu “Rostec”, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, “Türkiye, bu füzeleri alırsa ciddi sonuçları olur” beyanına, “Biz başkalarının ne düşündüğüne kulak asmıyoruz. S-400 anlaşması planlandığı gibi yerine getiriliyor” yanıtını verdi.

"Adım adım yerine getiriliyor"

“Rostec” Müdürü Viktor Kladov, Rusya’nın Türkiye’den herhangi cayma sinyali almadığını açıkladı. Üstelik Amerikan “Defense News”e konuşan Kladov, “Türkiye’nin almak istediği bizim de sağlamayı planladığımız S-400 hava savunma sistemleri anlaşması pürüzsüz, adım adım yerine getiriliyor. Rusya, dış partnerlerle üçüncü tarafların ne düşündüğüne bakmaksızın, hoşlarına gidip gitmediğine kulak asmadan anlaşmalarını yapıyor” ifadelerini kullandı.

Pentagon tehdit etti! "F-35 ve Patriotları alamayacaklar"

Pentagon Sözcüsü Charles Summers, Rus tarafından birkaç saat önce Ankara’ya yeni uyarı yaparak, “Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda aramızdaki askeri işbirliği açısından ağır sonuçları olacaktır. F-35 ve Patriotları alamayacaklar” demişti.