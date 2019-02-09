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Rusya'dan kritik açıklama: 'Türk Antarktika' 2023'ten önce de gerçekleşebilir

Türkiye'nin Antarktika'daki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Rus bilim insanı Çilingarov, "Türkiye, en kısa sürede Antarktika'da başarıyı yakalayacaktır" dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 00:54
Rusya'dan kritik açıklama: 'Türk Antarktika' 2023'ten önce de gerçekleşebilir

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 17 kişilik Türk ekibinin Antarktika'daki çalışmalarını değerlendiren Rus bilim insanı Dr. Artur Çilingarov, Türkiye'nin en kısa sürede Antarktika'ya araştırma üssü kurma planının gerçekçi olduğunu belirtti.

Rusya Federasyon Meclisi üyesi, Duma vekili, Rusya Kahramı ve kutup bilimcisi Çilingarov, Sputnik'e yaptığı açıklamasında, "2020'de, Rus gezginler Lazarev ve Bellingsgauzen'in yaptığı Antarktika keşfinin 200 yıldönümü kutlanacak. Bu yüzden Türkiye'nin o zamana kadar Antarktika'ya bir üs kurmasının Rusya için de özel bir önemi var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye kutup üssü kurmaı başaracak"

Türkiye'nin her biri farklı coğrafi ve hava şartlarına sahip altı iklim kuşağına sahip olduğunu, bu yüzden Türk araştırmacıların hava zorluklarına oldukça hazırlıklı olduğunu dile getiren Rus bilim insanı, "Eğer Türkiye kutup üssü kurmaya karar verdiyse eminim ki, bunu başaracak, çünkü Türkler, güzel bilim insanları olmanın dışında güzel inşaatçılardır. Danışman ülke olma düzeni, 1959 Antarktika Anlaşması'nda belirlendi. Temel şart, bir üsse sahip olmak ve Antarktika Anlaşması'nın yıllık zirvelerinde oy hakkı bulunan danışman ülkelerin onayını almak. Rusya, bu anlaşmaya uygun olarak üye ülkelerle işbirliği yönünde aktif olarak çalışıyor. Türkiye'ye de bu konuda destek vermeye hazırız, şimdilik böyle bir işbirliği olasılığı müzakere aşamasında bulunuyor" dedi.

Çilingarov, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile üs yapımının Türkiye'ye, 1959 Antarktika Anlaşması sisteminde danışman ülke statüsü kazandıracağını vurguladı.

Halihazırda Anlaşma'da 53 ülke yer alıyor. Aralarından Rusya, Avustralya, Arjantin, İngiltere, ABD, Şili, İsveç ve Ekvador dahil 29'u danışman ülke statüsüne sahip. Geriye kalan Türkiye, Avusturya, Pakistan, Estonya gibi 24 ülke ise gözlemci statüsüne sahip.

Antarktika'ya bilimsel araştırma üssünün kurulması, ‘Yeni Türkiye'nin' 2023 hedeflerinden biri olarak gösteriliyor.

Üstelik bu kıta, 16. yüzyılda Piri Reis'in haritasına dahil edilmişti, bu yüzden "Antarktika, 500 yıldır Türkiye'yi bekliyor", son yılların en popüler sloganlarından biri hale geldi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 00:54
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. Avustralya
  5. İsveç
  6. Pakistan
  7. Avusturya
  8. Şili
  9. Arjantin
  10. Estonya
  11. Piri Reis
  12. 1959 Antarktika Anlaşması
  13. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi

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