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Dünya

Rusya'dan koronavirüse karşı yeni tedavi yöntemi: Akciğerleri ultraviyoleyle dezenfekte

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un önde gelen bilim merkezlerinden biri olan Leypunsk Fizik ve Enerji Enstitüsünden (FEI) uzmanların, yeni tip koronavirüsün akciğerleri ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte edilerek tedavi edilmesi şeklinde farklı bir yaklaşım geliştirdikleri belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:21:00 -
Rusya'dan koronavirüse karşı yeni tedavi yöntemi: Akciğerleri ultraviyoleyle dezenfekte

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un önde gelen bilim merkezlerinden biri olan Leypunsk Fizik ve Enerji Enstitüsünden (FEI) Müdürü Andrey Goverdovskiy, enstitünün yeni tip koronavirüsün tedavisine yönelik bir yöntem geliştirdiğini ifade etti.

Goverdovskiy, "Bu projeye 'parlayan gaz' adını verdik. Şimdiye kadar kimse bir insanın içini ultraviyole ışınla dezenfekte etmeyi başaramadı. Biz bunun nasıl yapılabileceğini bulduk" dedi.

Goverdovskiy, bilim insanlarının solunduğunda aktif kalabilen ve ciğerlere doğrudan ultraviyole ışını yansıtabilen molekül ve gaz bileşenlerini belirlediğini ifade etti.

Goverdovskiy, "Bu yöntemin koronavirüsün yanı sıra tüberkülozu, onkolojik ve başka rahatsızlıkların iyileştirilebilmesine olanak vermesini umuyoruz" dedi.

KAYNAK: SPUTNİK

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