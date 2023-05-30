  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ersan Şen'den Sözcü TV'ye tepki: Sen neden bahsediyorsun İsmail! Kapatın programı

Libya'da 23 DAEŞ'li terörist hakkında flaş karar

Uçakta slogan atan muhaliflere bakan Nebati'den cevap

Kabine hazırlığı öncesi önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü

Rusya tatil piyasası! Mısır, BAE fiyatları zirvede: Ruslar tatil planı yapıyorlar! Türkiye'ye milyar dolarlık kaynak

Hilmi Daşdemir: İmamoğlu da olsa Yavaş da olsa kaybederdi

İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! "İlk defa şahit oluyorum" diyerek duyurdu

Biri Gültekin Uysal'a gerçeği açıklasın! Seçimleri Klılıçdaroğlu'nun kazandığına inanıyor

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na Sözcü TV'de çok kırıcı sözler! 'Artık torunlarınıza vakit ayırın'

İstanbul'da kaç kişi sandığa gitmedi? Sayısı belli oldu
Dünya Rusya'dan Kiev'e kamikaze İHA saldırıları: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Rusya'dan Kiev'e kamikaze İHA saldırıları: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-30 08:58:00 -
Rusya'dan Kiev'e kamikaze İHA saldırıları: Ölü ve yaralılar var

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, Rusların dün gece başkent Kiev’e insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediklerini belirterek, Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev’e son 24 saatte 3 kez yoğun hava saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, Kiev hava sahasında 20’den fazla İHA’nın imha edildiğini aktardı.

Rusların saldırılarda sürekli silah değiştirdiğine işaret eden Popko, Rus birliklerin daha önceki saldırılarında balistik füze ve İHA’ları kullandığına dikkati çekti.

Popko, gece saldırıların farklı yönlerden birkaç dalga halinde düzenlendiğini belirterek, "Hava alarmı yaklaşık 3 saat sürdü." ifadesini kullandı.

İHA parçalarının başkentin çeşitli ilçelerine düşmesinin can kaybına ve yıkımlara yol açtığını anlatan Popko, “Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle son iki katta yangın çıktı. 20'den fazla kişi tahliye edildi, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.” diye konuştu.

Popko, katlar arasındaki duvarların yıkılmış olabileceğini ve olası enkaz altında kişilerin olduğuna işaret ederek, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya Belarus'a nükleer silah yığmaya başladı
Rusya Belarus'a nükleer silah yığmaya başladı

Dünya

Rusya Belarus'a nükleer silah yığmaya başladı

Duyurdular! Rusya'dan Almanya’ya misilleme
Duyurdular! Rusya'dan Almanya’ya misilleme

Dünya

Duyurdular! Rusya'dan Almanya’ya misilleme

Rusya’ya yönelik Ukrayna'dan yeni yaptırım kararı
Rusya’ya yönelik Ukrayna'dan yeni yaptırım kararı

Dünya

Rusya’ya yönelik Ukrayna'dan yeni yaptırım kararı

Rusya dünyaya duyurdu: Uzun menzilli silahla vuruldu
Rusya dünyaya duyurdu: Uzun menzilli silahla vuruldu

Dünya

Rusya dünyaya duyurdu: Uzun menzilli silahla vuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

savaş ve insanlar

yeni silahları deniyorlar bence devam etsinler hep müslüman ülkelrde olacak değilya ukraynada sabah moskovaya saldırdı dronlarla
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23