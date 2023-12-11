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Dünya Rusya'dan Kiev'e balistik füze saldırısı
Dünya

Rusya'dan Kiev'e balistik füze saldırısı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 23:10:00 -
Rusya'dan Kiev'e balistik füze saldırısı

Ukrayna, Rus ordusunun sabaha karşı başkent Kiev'e balistik füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına bu gece "Şahed" model insansız hava araçlarıyla (İHA) ve sabah saatlerinde de balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Toplam 18 Rus İHA'sının tespit edildiği aktarılan açıklamada, çoğunluğu Mikolayiv bölgesinde olmak üzere İHA'ların tamamının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında da Rus ordusunun Kiev bölgesine 8 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini, füzelerin tamamının Ukrayna uçaksavar füze birimleri tarafından Kiev yakınlarında yok edildiği ifade edildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da idarenin Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, vurulan füze parçalarının Kiev'in Darnitsa ilçesine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını, evlerin hasar gördüğünü açıkladı.

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