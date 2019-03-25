Rusya'dan kaybolan askerlerle ilgili açıklama! Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de şubat ayında kaybolan 3 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki militanların şubat ayında gerçekleştirdiği saldırıda kaybolan 3 Rus askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırganların kimliklerinin tespit edildiği ifade edilirken, daha sonra saldırı düzenleyen en az 30 kişilik grubun, Rus Hava Uzay Kuvvetleri ve özel hareket birliğinin ortak operasyonu sonucu yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, 3 askerin kaybolduğu bilgisi gelir gelmez arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

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