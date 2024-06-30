  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’dan katliam herkesi şaşırttı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Şaşırtan görüntüler...
Dünya

Rusya’dan katliam herkesi şaşırttı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Şaşırtan görüntüler...

Yeniakit Publisher
2024-06-30 16:22:00 - 2024-06-30 16:25:56
Rusya’dan katliam herkesi şaşırttı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Şaşırtan görüntüler...

Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde bulunan Volnyansk kabasına saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda 2’si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Kurtarma ekipleri saat 19:46'da Volnyansk kasabasında düşman saldırısının gerçekleştiği yerde bir binada ve bir arabada çıkan yangını söndürdü. Yangın aynı anda iki yerde söndürüldü.

300 metrekarelik bir alanda iki katlı bir bina ve yanındaki arabalar da dahil olmak üzere bir ek bina ve 150 metrekarelik bir alanda iki tek katlı bina. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmiş, 8'i çocuk 31 kişi de yaralanmıştır” denildi.

Türkiye'nin petrol raporu: O ilimizde günlük 5,5 milyon metreküp doğal gaz üretimi! Bakan Bayraktar açıkladı
Türkiye'nin petrol raporu: O ilimizde günlük 5,5 milyon metreküp doğal gaz üretimi! Bakan Bayraktar açıkladı

Ekonomi

Türkiye'nin petrol raporu: O ilimizde günlük 5,5 milyon metreküp doğal gaz üretimi! Bakan Bayraktar açıkladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan Batı Şeria'daki bölge konusunda uyardı!
Suudi Arabistan Batı Şeria'daki bölge konusunda uyardı!

Dünya

Suudi Arabistan Batı Şeria'daki bölge konusunda uyardı!

Füze ilk kez görüldü: Sırbistan’a Çin HQ-17 hava savunma sistemi!
Füze ilk kez görüldü: Sırbistan’a Çin HQ-17 hava savunma sistemi!

Dünya

Füze ilk kez görüldü: Sırbistan’a Çin HQ-17 hava savunma sistemi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23