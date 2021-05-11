  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail, Al-Salah İslam Derneği'ni hedef aldı
Kazakistan'dan 'Mescid-i Aksa' açıklaması
Rusya'dan karşı adım! 'İstenmeyen kişi' ilan etti
Flaş iddia: Erol Bulut, Yunanistan yolcusu
Dünya Rusya'dan karşı adım! 'İstenmeyen kişi' ilan etti
Dünya

Rusya'dan karşı adım! 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, mütekabiliyet gereği Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:01:00 -
Rusya'dan karşı adım! 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'ye bakanlığa çağrılarak nota verildi.

Romanya Büyükelçiliğinde çalışan bir askeri ataşe yardımcısının "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, diplomatın 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesi istendi.

Açıklamada, "Rusya tarafından atılan adım, Romanya tarafının temelsiz bir şekilde, 26 Nisan'da Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinde çalışan askeri ataşe yardımcısını istenmeyen kişi ilan etmesine cevap olarak atılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül’ün eski danışmanından olay açıklama: Meral Akşener, Gül'ün ofisinde...
Siyaset

Abdullah Gül’ün eski danışmanından olay açıklama: Meral Akşener, Gül'ün ofisinde...

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olduğunu söyledi.
7 Arap ülkesinden İsrail kararı
Dünya

7 Arap ülkesinden İsrail kararı

İsrail'in Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kez 7 Arap ülkesi, Tel Aviv yönetimi için bir k..
İslâm dünyası üç maymunu oynuyor
Gündem

İslâm dünyası üç maymunu oynuyor

Mübarek ramazan ayının ortalarından bu yana İsrail polisi yüzlerce Müslümanı zorla evinden atarken karşı koyanlara ise sert müdahalelerde bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay