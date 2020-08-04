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Dünya

Rusya'dan İsrail'e "Suriye" tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı düzenlemesi nedeniyle İsrail'i kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:57:00 -
Rusya'dan İsrail'e "Suriye" tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçakları ve helikopterlerinin Şam'ın güneyinde konuşlu Esed rejimi ordusu hedeflerine saldırı düzenlediği anımsatıldı.

İsrail ve Suriye arasındaki ilişkilerin tekrar kötüleşmesinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu eylemleri kararlı şekilde kınıyoruz. İsrail yönetimini Orta Doğu bölgesi için tehlikeli sonuçlara yol açacak benzer adımları tekrarlamaması için ikaz ediyoruz." denildi.

Rusya'nın, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğine dikkati çekilen açıklamada, "Her iki tarafı da itidale ve gerginliğin artmasına müsaade etmemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri’nin güneyinde patlayıcı maddelerle saldırı girişimine karşılık olarak Suriye’nin güneyindeki hedeflere saldırdığını duyurmuştu.

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Yorumlar

ahmet

rusya namusunu siyonistlere feda etti 
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gerçek budur

bizde inandık rusya ::) israil amerika ve rusya arasındaki tel avideki anlaşma ne oldu ::))arapların sesi zaten bir tek türkiyeye çıkar başkasına çıkmaz,
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