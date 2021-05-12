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Rusya'dan İsrail'e flaş çağrı: Derhal durdurun

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, terör devleti İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirme girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:41:00 -
Rusya'dan İsrail'e flaş çağrı: Derhal durdurun

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, işgalci terör devleti İsrail'in, Filistin'in başkenti Kudüs'ün statüsünü değiştirme girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Verşinin, işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen iskan faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini bildirdi.

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Yorumlar

543

öyle söylemelerle dursaydı şimdiye kadar durmuştu alçaklar telefon açın tehdit edin yaptırım uygulayın rusyadaki yahudi lobilerine baskı yapın israili durdursun namussuzlar sizin israilden farkınız neki
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