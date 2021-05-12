Rusya'dan İsrail'e flaş çağrı: Derhal durdurun
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, terör devleti İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirme girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, işgalci terör devleti İsrail'in, Filistin'in başkenti Kudüs'ün statüsünü değiştirme girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Verşinin, işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen iskan faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini bildirdi.