Rusya'dan insansız uzay yatı projesi! 5 yıl içinde...

Sputnik'e konuşan Begak'a göre, Dünya'nın yakın yörüngesine ‘uzay yatı' projesi ile turistlerin götürülmesi planlanıyor. Üzerinde çalışılan proje çerçevesinde uzay yatı, uçaklar gibi sıradan havalimanlarından kalkış yapabilir.

'Selena Uzay Yatı' isimli projeye iki yıl önce başlandığını belirten Begak "Şimdi uzay yolculuğu için en iyi süreyi hesaplıyor, en uygun yolu bulmaya çalışıyoruz. Zira deneyimlerimiz insanların 10 dakika kadar uzun bir süre tamamen yerçekimsiz ortamda kalmaması gerektiğini gösteriyor" dedi.

Begak'a göre, araç uzayda 120-140 kilometre irtifada 3.5 maksimum ses hızıyla girecek, atmosfere de 0.85 ses hızıyla dönecek. Uzay yatlarının her birinde 6 yolcu, 1 pilot koltuğu olacak. Yatlar pilotsuz hareket edecek olmasına rağmen, yolcuların rahat hissetmesi için araçta bir pilot da bulunacak.

Yolculuğun fiyatı ise kişi başı 200-300 bin dolar olacak, ilk uçuşlara ise 5 yıl içinde başlanacak.