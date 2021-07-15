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Dünya

Rusya'dan İngiltere'ye sert uyarı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, İngiliz HMS Defender'in Moskova'nın Kırım kıyılarında gerçekleştirdiği provakasyonların benzerlerine karşı sert yanıt vereceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 10:32:00 -
Rusya'dan İngiltere'ye sert uyarı

Münübe Yılmaz

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, İngiliz HMS Defender'in Moskova'nın Kırım kıyılarında gerçekleştirdiği provakasyonların benzerlerine karşı sert yanıt vereceklerini açıkladı. Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya röportaj veren Popov, "Bu tür eylemler, ihlalde bulunan tarafın ulusal aidiyetine bakılmaksızın Rusya tarafından gelecekte de en sert şekilde engellenecek. Rakiplerimizi Rus ordusunun imkan ve kabiliyetlerini dikkate alarak bu tür provokasyonları düzenlemeye değip değmeyeceğini iyice düşünmeye çağırıyoruz" dedi. Popov, HMS Defender olayını 'önceden planlanmış provokasyon' olarak tanımlarken İngiliz denizcilerin Rusya'nın karasularını bilinçli olarak ihlal ettiğini kaydetti.

 

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