Rusya’dan ilginç açıklama: Türkiye'yi ikna etmeye çalıştık

Önceki gün Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonuna karşı olduğunu açıklayan Rusya'dan bir açıklama daha geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Ankara- Moskova hattı Suriye'ye operasyon hazırlıkları nedeniyle gerilirken Rusya'dan peş peşe uyarı geldi.

Dün Kremlin Suriye operasyonunun bömlgeyi daha karmaşık hale getirecektir açıklamasından sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentyev konuştu.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Rus yetkilinin açıklamaları “son dakika” olarak servis edildi.

Rusya’nın Suriye temsilcisi Alexander Lavrentyev, Rusya’nın dün Kazakistan’da yaptığı görüşmelerde Türkiye’yi Suriye’ye askeri operasyon düzenleme planlarını iptal etme konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Lavrentyev, “Rusya, Türkiye’yi Suriye’deki sorunları barışçıl yollarla çözmek için ikna etmeye çalıştı” dedi.

TASS haber ajansında yer alan habere göre Lavrentyev, “Suriye ile olan sorunlarını barışçıl yollarla çözmesi için Türkiye’yi ikna etmeye çalıştık, çünkü bu gerilimin tırmanmasına yol açabilir” dedi.

Geçtiğimiz hafta da ABD yönetimi operasyona karşı olduğunu açıklamıştı.