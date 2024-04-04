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Dünya Rusya'dan ikaz: Sorun olur
Dünya

Rusya'dan ikaz: Sorun olur

Yeniakit Publisher
2024-04-04 00:13:00 -
Rusya'dan ikaz: Sorun olur

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'ya, Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde bunun Fransa için sorun oluşturacağı ikazı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Fransa tarafının "ısrarlı talebi" üzerine Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Lecornu'nun, Moskova'daki "Crocus Hall City" konser salonuna yapılan terör saldırısıyla ilgili başsağlığı dilediği aktarılan açıklamada, "Lecornu, aynı zamanda sorumluluğu (terör örgütü) DEAŞ'a yıkarak, ısrarla Ukrayna ve Batılı ülkelerinin terör saldırısına karışmadığına ikna etmeye çalıştı." ifadelerine yer verildi.

"Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın izi var"

Rus Bakan Şoygu'nun, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın mutlaka tamamlanacağını ve sorumluların cezalandıracağını vurguladığı belirtilen açıklamada, terör saldırısının organizasyonunda Ukrayna'nın izine dair bilgiler bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şoygu'nun, Fransız mevkidaşı Lecornu'ya, "Kiev rejimi, Batılı küratörlerin onayı olmadan hiçbir şey yapmıyor. Umarız bu olayda bu işin arkasında Fransız istihbaratı yoktur." dediği aktarıldı.

Görüşmede Ukrayna meselesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "Elysee Sarayı'nın Ukrayna'ya Fransız askeri birliği gönderilmesi yönündeki açıklamalarına ilişkin Sergey Şoygu, bunların pratikte uygulanması halinde bunun bizzat Fransa için sorun oluşturacağını belirtti." bilgisi verildi.
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Ukrayna konusunda diyaloğa hazır olunduğu kaydedilen açıklamada, "(Diyaloğun) Başlangıç noktalarında İstanbul Barış İnisiyatifi temel alınabilir. Rusya'nın katılımı olmadan Cenevre'de toplantı yapılmasının bir anlamı yok." dedi.

Öte yandan, Fransa Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Lecornu'nun, konser salonuna yapılan terör saldırısıyla ilgili Rus mevkidaşına "Fransa'nın elinde bu saldırı ile Ukrayna arasında bağ kurulmasına neden olacak bilgi bulunmadığını" söyleyerek, Rusya'dan bu durumu istismar etmeye son vermesini istediği kaydedilmişti.

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