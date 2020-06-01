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Dünya

Rusya’dan gerilimi tırmandıracak adım: 75 yıl sonra bir ilk

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Barents Denizi'nde bir tatbikat yapıldığını duyurdu. Rusya'nın açıklamasında 'Faşist Almanya' çıkışının bir gerilime yol açacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:45:00 -
Rusya’dan gerilimi tırmandıracak adım: 75 yıl sonra bir ilk

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümüne denk gelen 9 Mayıs'tan bir gün önce NATO güçlerinin Soğuk Savaş'tan beri ilk kez Barents Denizi'nde tatbikat yaptığını belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "NATO'nun Arktik'teki faaliyetleri yeniden aktif hale geliyor. Faşist Almanya'ya karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümünden bir gün önce NATO güçleri, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez Barents Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi" dedi.

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