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Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı

Antalya'da bir et restoranı tarafından düzenlenen yarışmaya katılan Katarina Pekoğlu (35), 32 dakikada 415 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekora imza attı. Bir süre önce Türk vatandaşı olan Pekoğlu, yarışma için memleketi Rusya'dan geldi.

13 Kasım 2018 Salı 15:07
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı

Antalya'da bir restoran tarafından uzun süredir düzenlenen 'çöp şiş yeme yarışması'na ilgi her geçen gün artıyor. Kısa süre önce yarışmaya katılan Ceren Yılmaz (21), 315 çöp şiş yiyerek rekor kırmıştı. Son rekorun sahibi Yılmaz, dün Rus asıllı Katarina Pekoğlu ile yarıştı. Bir süre önce Türkiye'de evlenen Pekoğlu, Türk vatandaşı oldu. Bir süreliğine memleketine giden Pekoğlu, yarışmaya katılmak için Antalya'ya geldi.

Katıldığı son yarışmada 46 dakikada 315 çöp şiş, 1 tabak salata, 2 bardak ayran ve 1 lavaş ekmeği yiyerek rekor kıran Ceren Yılmaz ile yarışacak olan Pekoğlu, yarışma öncesi Yılmaz'ın rekorunu geçeceğini söyledi. Yılmaz yarışmada 355 çöp şiş yerken, Pekoğlu ise 32 dakikada 415 adet çöp şiş, 1 tabak salata, 1 bardak ayran, 1 şişe soda ve 1 lavaş ekmeği yedi. Yaklaşık 4,5 kilo et yiyen Pekoğlu'nun, yarışmanın sonlarına doğru zorlandığı görüldü.

İş yerinin sosyal medya hesabından yayınlayan yarışmayı, binlerce kişi canlı izledi. Yeni rekorun sahibi Pekoğlu, yarışma sonunda 8 bin TL değerinde elektrikli motosiklet ve 10 bin TL'nin sahibi olurken, 6 ay boyunca da restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazandı.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:07
  1. Antalya
  2. Rusya'dan gelip415 şiş yiyerek rekor kırdı
  3. Çöp şiş yeme yarışması
  4. Katerina Pekoğlu
  5. Ceren Yılmaz

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