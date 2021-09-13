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Ekonomi Rusya'dan flaş Türkiye kararı: Tarih verildi
Ekonomi

Rusya'dan flaş Türkiye kararı: Tarih verildi

Rusya, 21 Eylül itibariyle 4 şehirden daha Türkiye'ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 17:06:00 -
Rusya'dan flaş Türkiye kararı: Tarih verildi

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, 21 Eylül itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita'da bulunan havalimanlarından da Türkiye'ye hava yolu ulaşımının açılmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu şehirlerden Mısır'a da uçuşların başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya'nın İspanya, Slovakya, Kenya ve Irak'la da uçuşları tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi

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