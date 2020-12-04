Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kırım konusunda Ankara ile yaşanan fikir ayrılıkları iki ülke ve liderleri arasındaki ilişkilere gölge düşürüyor mu?" sorusunu yanıtladı.

Peskov, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, bizim için de Ankara’daki meslektaşlarımız için de, bölgesel istikrar ve güvenlik için de önemli" dedi.

İlişkilerin karşılıklı olarak fayda sağladığını belirten Peskov, bu ilişkilerin birbirine müdahale etmemeye ve saygıya dayalı olduğunu ifade etti. Peskov, "Bununla birlikte, ilişkilerimizde fikir ayrılıkları da var. Kırım ciddi fikir ayrılıklarımızın olduğu bir konu, bu konuda tamamen zıt bir bakış açımız mevcut" dedi.

Peskov, Kırım’ın Ankara ile görüşülmediğini, ancak bu konudaki tutumlarını sabır ve istikrarla aktarmaya devam ettiklerini ifade etti.