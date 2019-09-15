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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 füze savunma sistemlerine ait malzemelerin Türkiye’ye teslimatının ikinci etabının bugün itibarıyla tamamlandığını doğruladı.

15 Eylül 2019 Pazar 19:47
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, S-400 füze savunma sistemlerine ait malzemelerin Türkiye’ye teslimatının ikinci etabının bugün itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı’na ait askeri nakliye uçakları, 15 Eylül’de kontrat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi çerçevesinde S-400 füze savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye’ye teslimatının ikinci etabını tamamladı" ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:47
  1. Türkiye
  2. Rusya

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