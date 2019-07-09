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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400'lerin Türkiye'ye teslim edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor" dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 14:00
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı 'S-400 hava savunma sistemi parçalarının Türkiye'ye teslim edildiğinin ne zaman görüleceği' soruları karşısında, "Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor" açıklamasını yaptı.

Rusya yapımı S-400 bataryalarının ilk kısmının Türkiye'ye bu ay içerisinde teslim edileceğinin bilinmesine karşın söz konusu sistemin teslimat günü belirsizliğini koruyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov da, teslimatının bugün içerisinde gerçekleştirilebileceği iddiasını içeren Habertürk haberinin doğru olup olmadığı sorulunca net bir bilgi vermedi. Peskov soruya bir gecikmenin söz konusu olmadığını ima ederek, "Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.

Peskov, teslimat sürecine geçilip geçilmediği şeklindeki ikinci soru karşısındaysa, 'teslimat süreci bir bütün olarak ele alınırsa, o halde teslimatın gerçekleştirilme aşamasında olduğunu söylemenin mümkün olduğunu' kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:00
  1. Rusya
  2. S400

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