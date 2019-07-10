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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: 2020'de başlayabiliriz

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov, Hindistan’ın S-400 hava savunma sistemlerinin ödemesini yıl sonuna kadar yapması durumunda Rusya'nın teslimatlara 2020'de başlayıp 2025'te sürecin tamamlanabileceğini açıkladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: 2020'de başlayabiliriz

FSVTS Başkan Yardımcısı Drojjov, Hindistan’ın S-400 hava savunma sistemlerinin ödemesini yıl sonunda avans olarak yapmasını beklediklerinin açıkladı. Eğer süreç beklenildiği gibi işlerse, Rusya bataryaların sevkiyatına 2020’de başlayacak ve teslimat 2025 tamamlamış olacak.

"Sürecin nasıl işleyeceği konusunda taraflar mutabık, umuyorum ki Hindistan da ödemeyi en kısa sürede tamamlar" ifadelerini kullanan Drojjov, "Yıl içerisinde bir peşinat ödenmesi durumunda, gelecek 24 ay içerisinde ilk bataryalar tedarik edilecektir" diye konuştu.

Rusya'dan S-400 sistemi teslim alan ilk yabancı ülke Çin'di. Türkiye ve Hindistan da Rusya ile S-400 anlaşması imzalamış ülkelerden. Ancak ABD, Türkiye’nin de aralarında olduğu pek çok ülkenin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin kendi Patriot sistemiyle entegre edilemeyeceği endişesini gösteriyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
  1. Rusya
  2. Hindistan
  3. S-400
  4. ABD

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  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM55 dk önce
    hadi memleketimize hayırlı olsun büyüksün REİS bütün ab ve abd yi karşına alma pahasına ülkenin güvenliği için çalışıyorsun.cumhur ittifakı ülkenin sigortası

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